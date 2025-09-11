能登半島地震に伴う海底地滑りの影響で今シーズンも不漁が続いていたシロエビは、先月半ば以降、漁獲量が回復しています。特に不漁が深刻だった新湊でも、きょう、シロエビが次々に水揚げされました。 午前6時半すぎの新湊漁港です。港に戻ってきた漁船から次々と下ろされるかごに入ったシロエビ。新湊漁港では、きょう1483キロが水揚げされました。シロエビは、4月から11月までの漁期に富山市岩瀬と射水市新湊の2つの漁