【調理家電＆調理雑貨大賞2025】円熟期を迎えた電気調理鍋＆エアフライヤー。電気調理鍋は「かきまぜ機能」を、エアフライヤーは「スチーム機能」を搭載するなど新機能を追加した次世代モデルへと移行しつつある。便利さに磨きがかかった新製品は必見だ。＊＊＊電気調理鍋は火を使わず安全に調理できるうえ、材料を入れてスイッチを押せば“ほったらかし”で料理が完成する手軽さが大きな魅力。その利便性から一時はブーム