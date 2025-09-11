ナガノさんの人気作品「ちいかわ」と、グレープストーン（東京都中央区）の東京みやげブランド｢東京ばな奈」の人気コラボ商品「ちいかわバナナプリンケーキ」のポップアップストアが9月17日から東京・池袋駅に期間限定でオープンします。「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」に、「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」の新絵柄が仲間入りした「ちいかわバナナプリンケーキ」などが販売。同商品は、バナナが20％UPし、よりフ