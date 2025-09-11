◇プロ野球セ・リーグ巨人ー広島（11日、東京ドーム）5回、キャベッジ選手のすっぽ抜けたバットが巨人ベンチに飛んでいく場面がありました。広島の先発、高太一投手の高めまっすぐにバットを振り抜いたキャベッジ選手。バットが手から離れ、そのまま後方に飛んでいきます。飛んでいった方向には坂本勇人選手と丸佳浩選手が陣取っていましたが、2人ともとっさに身をかがめ、バットは壁に当たるにとどまりました。9日の日本ハムー