「阪神２−０ＤｅＮＡ」（１１日、甲子園球場）阪神がＤｅＮＡに勝利し、連敗ストップ。７日の優勝決定後は初勝利となり、同一カード３連敗を阻止した。両軍無得点の四回に先頭の近本が左前打でチャンスメーク。さらに二盗も成功させ、２９盗塁とした。１死二塁となり、森下が先制の２ラン。自己最長の１２試合連続安打を見事な２１号２ランで決めた。打撃部門の個人タイトル争いも熾烈（しれつ）となっている。先発の大竹