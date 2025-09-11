学歴を偽ったと指摘されている静岡県伊東市の田久保真紀市長（５５）が市議会を解散したことを受け、市選挙管理委員会（菊間徹夫委員長）は１１日、市議選（定数２０）を１０月１２日告示、１９日投開票とする日程を決めた。市議会で不信任を議決された田久保市長が１０日、議会を解散したと市選管に通知していた。田久保市長は新たに選ばれた２０人による市議会で、再び不信任決議案が可決されると失職する。