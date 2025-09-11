富山湾に秋の訪れを告げるベニズワイガニの初競りが、きょう射水市の新湊漁港で行われました。能登半島地震の後、記録的な不漁が続いてきたベニズワイガニですが、初日は上々の水揚げとなり港は活気づきました。 午前9時半ごろ。今シーズン初めての漁を終え新湊漁港に戻ってきた漁船にはたくさんのベニズワイガニが。この船では、およそ500匹が水揚げされました。富山湾のベニズワイガニは、能登半島地震の後、記録的な不