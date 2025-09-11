9月9日、お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介がアメーバオフィシャルブログを更新。アイドルグループ・NEWSの小山慶一郎とのロケ共演を報告し、キメポーズのオフショットなどを公開した。【写真】小山と向かい合って食事をしながら笑顔を見せる姿なども公開この日更新したブログで、井上は、「今日はロケで『NEWS小山慶一郎くん』と一緒！！」と切り出し、「何度か仕事で一緒になった事はあるけど、2人だけでガッツリ話すのは初めて