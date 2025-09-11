高速道路を運転する際の休憩に活用してもらおうと、道の駅「ながおか花火館」を利用したある社会実験が始まりました。県内を走る高速道路。その道中にパーキングエリアなどの休憩施設が設けられています。しかし、次のパーキングエリアまで遠く感じた、そんな経験はありませんか？〈利用者〉「入り忘れたっていうときにあと何十キロ先だろみたいなことは思ったことはあります」「やっぱトイレとかですね。夏場は水分を