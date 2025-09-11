諫早市の創成館高校の体育祭が行われ、約840人の生徒が競技に臨みました。 工夫を凝らした演出もあり、会場は熱気と声援に包まれました。 会場に響き渡る音楽。 華やかな演出の中行われたのは “フェス” ではなく、スポーツとエンターテインメントを融合させた創成館高校の体育祭です。 天候に左右されず 熱中症対策になることから、去年に続き室内会場で行われ、全校生徒約840人が競技に臨みました。