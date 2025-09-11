JR東日本と千葉県は、千葉県内のJR線と一部の鉄道、路線バス、フェリーが乗り放題になる「サンキューちばフリーパス」を発売する。千葉県内のJR東日本、小湊鐵道、いすみ鉄道、銚子電気鉄道、流鉄、京成電鉄、北総鉄道、芝山鉄道の各線が、連続する2日間乗り放題となる。JR線では普通列車の普通車自由席が利用でき、料金券を別途購入すれば特急などにも乗車できる。また、小湊鐵道、九十九里鐵道、ジェイアールバス関東、京成バス