ロッテリアが展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」は、9月12日に、毎日17時からの夜限定メニュー「ロッテリアの夜バーガー」を発売する。「ロッテリアの夜バーガー」は、ロッテリアの定番商品やフェア商品を、夜ごはんとしてガッツリと食べたい時にも満足してもらえるボリュームで提供する、17時からの時間帯限定メニューとなっている。「トリプル和風半熟月見 絶品チーズバーガー」「トリプル和風半熟月見 絶品チーズバー