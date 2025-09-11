「ピーナッツ＆チョコレート」不二家は、40年以上愛される不二家ナッツチョコから、板チョコレートの「ピーナッツ＆チョコレート」と「アーモンド＆チョコレート」を、9月16日から発売する。「アーモンド＆チョコレート」粒タイプの大袋入りナッツチョコレートのロングセラー商品である、不二家の「ピーナッツチョコレート」「アーモンドチョコレート」から板チョコレートが新登場する。好きな量だけほおばって満足感を味わえる、