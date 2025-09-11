「タカナシ ミルクティー」タカナシ乳業は、9月30日から「タカナシ ミルクティー」を来年1月中旬までの期間限定で発売する。「タカナシ ミルクティー」は、どこか懐かしく親しみやすいデザインの200mlの牛乳ビン型PETボトルに入った飲料シリーズ。シーンに合わせて、ストローでスマートに飲むことも、キャップを取って広口でゴクゴク飲むこともできる2WAY仕様となっている。「タカナシ ミルクティー」は、ミルクのコクと紅茶、キャ