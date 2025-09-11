NTTドコモ（以下、ドコモ）は、Appleの新製品「iPhone 17シリーズ」「iPhone Air」の予約を9月12日21時から開始します。発売は9月10日です。新しい「iPhone 17 シリーズ」と軽量モデル「iPhone Air」が登場今回発売される新型iPhoneは、「iPhone 17」「iPhone Air」「iPhone 17 Pro」「iPhone 17 Pro Max」の4モデルです。新型iPhoneには、次世代のセルフィーを可能にするセンターステージフロントカメラや、48MP Fusionカメラシス