歌手の小林幸子さんが警視庁の一日署長をつとめ、交通安全を呼びかけました。小林幸子さん「自分の命は自分で守るというのを合言葉にして、どうぞ皆様お健やかにお過ごしいただきたいと思います」11日午後、東京・渋谷区では、歌手の小林幸子さんが警視庁・渋谷警察署の一日署長に就任し、夜間の自転車や歩行者の事故を防止するための反射材の活用などを呼びかけました。渋谷区では日が暮れて視界が悪くなり始める、午後4時以降に