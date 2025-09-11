富山湾に秋の訪れを告げるベニズワイガニの初競りが11日、富山県の新湊漁港で行われました。能登半島地震の後、記録的な不漁が続いてきたベニズワイガニですが、初日は上々の水揚げとなり、港は活気づきました。11日午前9時半ごろ、今シーズン初めての漁を終え、富山県射水市の新湊漁港に戻ってきた漁船には、たくさんのベニズワイガニが。この船では、およそ500匹が水揚げされました。富山湾のベニズワイガニは能登半島地震の後、