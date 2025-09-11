韓国の人気トロット（演歌）歌手・チョン・ドンウォン（１８）が、未成年時に無免許運転をしていた事実が明らかになり、ソウル西部地方検察庁が道路交通法違反（無免許運転）の疑いで捜査中だと１１日、現地メディアのＮｅｗｓ１などが報じた。記事によるとチョン・ドンウォンは２０２３年、満１６歳当時に、慶尚南道（キョンサンナムド）河東（ハドン）郡で、無免許にもかかわらずトラックを運転している映像が確認されたとい