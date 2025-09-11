イタリアで開催された「第82回ベネチア国際映画祭」に続き、カナダ「第50回トロント国際映画祭」に参加している細田守監督。現地時間9月6日、映画『果てしなきスカーレット』の公式上映に先立ち、本作の世界配給（日本を除く）を担うソニー・ピクチャーズ主催のディナーパーティーに出席し、多数のハリウッドスターや映画関係者と交流した。【動画】映画『果てしなきスカーレット』90秒予告主演の芦田愛菜が演じる主人公・スカ