タレント・辻希美（38）が9日、自身のYouTubeチャンネル「辻ちゃんネル」を更新。第5子・夢空ちゃん出産後2日目の様子を報告した。この日は夫・杉浦太陽と長女・希空、甥が面会に。希空は夢空ちゃんを抱き「マジ可愛くない？顔。この小さいお顔に大きいおめめ。高いお鼻。小さくて薄い唇」と妹を絶賛する一幕が公開された。辻は3人が帰宅した後「希空の溺愛がヤバすぎて。ずーっと見てずーっと。あれはヤバいね」と溺愛ぶり