山田裕貴さん、古田新太さん、染谷将太さん、 神尾楓珠さんらが映画『ベートーヴェン捏造』公開記念前夜祭舞台挨拶に登壇しました。 【写真を見る】【 山田裕貴 】あること無いこと連発の古田新太に「捏造しかしてないじゃん」サラリとツッコミ映画は、歴史ノンフィクションの傑作『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』を基にした実写映画。今回のイベントには、ほかに前田旺志郎さん、小澤征悦さん、井ノ原快彦