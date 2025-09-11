気象台は、午後8時13分に、洪水警報を宇部市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】山口県・宇部市に発表 11日20:13時点西部では、12日明け方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■宇部市□洪水警報【発表】12日明け方にかけて警戒