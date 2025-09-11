気象台は、午後8時12分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）をみどり市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を桐生市に発表しました。さらに洪水警報を桐生市、みどり市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】群馬県・みどり市に発表 11日20:12時点南部では11日夜遅くまで、北部では12日明け方まで、土砂災害に警戒してください。南部では、11日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発