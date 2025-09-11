「阪神−ＤｅＮＡ」（１１日、甲子園球場）ＤｅＮＡの攻撃中に甲子園球場が異例の雰囲気に包まれた。八回、先頭・戸柱の打席で代打・山本祐大捕手がコールされた。するとＤｅＮＡ応援団がハッピーバースデーを演奏。これに甲子園の大部分を埋めた阪神ファンも呼応し、球場全体が祝福する形となった。山本はこの日が２７歳の誕生日。大阪出身で京都翔英からＢＣ・滋賀へ進み、プロで屈指の捕手へと成長した。関西のファンも