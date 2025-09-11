「ロッテ−ソフトバンク」（１１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）鳥の大群がグラウンドに来襲。審判団が試合を中断した。六回裏１死一塁、ソトの打席で十数羽の鳥がスタンドを越えてグラウンド内へ侵入。２つの群れがスタジアム内を飛び回った。球場が騒然となる中、ソトは中飛に倒れた後、審判団が集まり試合は中断となった。２羽がバックネットに引っかかり、落下する様子も。ファンによって救出されて飛び立つと、再び拍