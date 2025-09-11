「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ多摩川」（１１日、多摩川）金児隆太（３７）＝群馬・１１７期・Ａ２＝が得点率１１位で予選突破を決めた。「足はいいと思う。舟が向いてから押している。タイムも出ていて、伸びも悪くない」と、仕上がりにも好感触。「本当は行き足や中間速もいい。（Ｆ持ちで）行き足は生かし切れてないけど、いいんですよ」と苦笑い。当地は２０２２年８月に優勝。前回の今年４月も優出を果たして