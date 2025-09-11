「巨人−広島」（１１日、東京ドーム）巨人ベンチをまさかのハプニングが襲った。五回１死、カウント１−１からキャベッジが三塁側へファウルを打った際、バットがすっぽ抜けて一塁方向へ飛んでしまった。岡本和、丸、坂本らがいる付近に飛び込んだが、辛くもよけて回避。ベンチ内からグラウンドに飛び出す選手もいた。最後は坂本がベンチ内でバットを拾い上げてスタッフに渡した。東京ドームはどよめきに包まれ、騒然と