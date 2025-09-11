メキシコの首都、メキシコシティで10日、プロパンガスを積んだタンクローリーが横転し爆発しました。【映像】事故現場の様子防犯カメラの映像には燃え広がる炎と消火活動を続ける消防隊員が映っています。現地当局は、タンクローリーが横転し爆発したことによって火災が起きたと発表しています。タンクローリーには4万9500L以上のプロパンガスが積まれていたということです。この事故で合わせて28台の車両が焼失し、4人が