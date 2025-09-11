女優夏目雅子さんが1985年（昭60）9月11日、急性白血病による肺炎のため27歳で亡くなった。2025年9月11日を迎え、没後40年となった。X（旧ツイッター）では自然発生的に夏目さんをしのぶ声が相次いだ。「夏目雅子さん美しい方でした。憧れました。美人薄命だとずっと思っています。私はたぶん長生きします」「今日(9／11)は夏目雅子さん40回目の忌日。最後に姿を見たのは舞台『愚かな女』の直前でしたが映画ブレイク当時とは