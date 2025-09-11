山陽オートの「山陽アマチュアオートレース杯」が１１日、開幕した。１１Ｒでは三宅真央（２８＝山陽）が１コーナー先手から逃げ切り好発進を決めた。「雨も考えてのタイヤ選択だったので試走は跳ねた。でもレースは大丈夫だった。いいと思う。エンジンは３節前に下周りの整備をしてからいい」と手応えを感じ取る。近況は初日の予選で不発、一般戦周りが続いたが、今節は結果を出し準々決勝戦に進んだ。走路温度は４７度と高か