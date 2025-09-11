Nobelbright竹中雄大（29）らが11日、都内でBS日テレ「2025日韓歌王戦」（9月14日放送開始）に臨む「現役歌王JAPAN」TOP7取材会に出席した。韓国の人気音楽サバイバル番組「現役歌王」の日本版で、日本最強の男性ボーカルを決定するサバイバルオーデイション番組で選ばれた竹中ら7人が、韓国代表7人と対決する番組。竹中はSNSなどの反応について「自分のファンの方がコメントでライブのことを告知してくれていたりして、うれしかっ