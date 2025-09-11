西武は１１日、今月１７日のイースタン・リーグ巨人戦（ベルーナ）で、小関竜也ファーム監督（４９）の長女で、アーティストの小関舞（２３）が始球式を務めると発表した。小関はアイドルグループ「カントリー・ガールズ」の元メンバーで、現在はアーティストとして活動している。本人は球団を通じ「今回ファームサンクスデーという特別な日にベルーナドームに呼んでいただけて本当にうれしく思っています。当日は皆さんと一