千葉県競馬組合は、2025年8月の大雨で被害を受けた金沢競馬場に対し、支援を行うことを発表した。【浦和競馬】金沢競馬大雨災害支援レース実施へ当該レースの売得金5%10月2日（木）の第5レースを支援レースとして実施し、当該レースの売得金の5％を支援金として拠出予定。また、千葉県騎手会、千葉県調教師会、船橋競馬場厩務員親睦会による金沢競馬場への支援についても、決まり次第改めて発表するとのこと。