埼玉県浦和競馬組合は、2025年8月の大雨により被害を受けた金沢競馬への支援を行うことを発表した。大雨被害の金沢競馬…9月7日から再開へ当該レース売得金の5%9月26日（金）の2025年度第6回浦和競馬第5日・第9レースを「金沢競馬大雨災害復興支援 爽秋特別」として実施し、当該レースの売得金の5％を支援金として拠出する。また、9月22日（月）から26日（金）までの開催期間中、浦和競馬場内の2号スタンド案内所、3号スタンド