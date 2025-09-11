【モデルプレス＝2025/09/11】女優の菜々緒のスタッフ公式Instagramが、9月9日に更新された。ファンミーティング景品へのサイン作業の様子を公開した。【写真】菜々緒、手書きのちいかわイラスト◆菜々緒、手書きちいかわイラスト披露で意外な一面投稿は「おまけ動画。ファンミーティング景品にサイン入れ作業中。ちいかわにどハマりの菜々緒です」とコメントし、8月31日に行われたファンミーティングの景品にちいかわのキャラクタ