◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―０ＤｅＮＡ（１１日・甲子園）阪神が連敗を止めた。今季２７度目の完封勝ち。投打がかみ合った。両軍無得点の４回１死二塁、森下が左翼へ先制２ラン。自身７戦ぶりの２１号で幸先よく先手を取った。投げては中５日でマウンドに上がった大竹が２３年７月５日・広島戦（マツダ）以来、２年ぶりの完封で８勝目。３年連続の２ケタ勝利を射程に捉えた。