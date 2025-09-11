県内はきのうからきょうにかけて強い雨が降る時間帯がありました。気象予報士の平島さんです。今回の雨は、秋雨前線の通過に伴い、大気の状態が不安定になって降りました。県内は各地で雨の朝となりました。富山市と南砺市では未明から雨が強まり一時、大雨警報が出されました。 雨雲のレーダー画面を見ると、赤色の強い雨の範囲が西から次々に流れて来たのが分かります。降り始めからの雨量は南砺市高宮で105.5ミ