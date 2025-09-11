◇セ・リーグ阪神2―0DeNA（2025年9月11日甲子園）阪神はDeNAに勝ち連敗を2で止めた。0―0の4回1死二塁から森下が石田裕のスライダーを捉え、左翼席へ運ぶ先制の21号2ランを放った。この一撃が決勝点となった。勝利打点をリーグトップの19へ伸ばした。先発マウンドの大竹は序盤から快調に飛ばし、被安打3で2年ぶりの完封勝利。今季8勝目を手にした。