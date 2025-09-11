黒部市の武隈市長は来年4月の任期満了に伴う市長選挙に2期目の当選を目指して立候補することを、きょうの市議会で表明しました。黒部市議会の本会議で、自民同志会の木島信秋議員が2期目について質したのに対し、武隈市長はーー。 ◆黒部市武隈義一市長「黒部のポテンシャルを引き出し、魅力を高め、さらに住みよいまちにしていくため引き続き全力で取り組んでまいりたいと考えています。このため、次期市長選に