「トランプ大統領の盟友」として、大統領選挙にも貢献したとされる保守派の活動家が銃撃され、死亡しました。■大学での講演中に銃撃される撮影者「みんな大丈夫か？」10日、アメリカ・ユタ州。講演の会場となった大学は、大パニック。撮影者「銃声だ」銃撃されたのは、大歓声で迎えられていたチャーリー・カーク氏。“トランプ大統領の盟友”と呼ばれた人物です。チャーリー・カーク氏「ユタ州のみんな！たくさん集まってくれたね