毎日さまざまな仕事をこなしながら、今夜は何を作ろうと考えるママたち。家族のために栄養バランスや好みなどを考慮したメニューを考えるのは本当に大変ですよね。『みんなは夜ひとりだとしたら、何が食べたい？』もし、今夜は誰のごはんも作らなくていい、ママひとりの時間だったとしたら……。みなさんは何が食べたいですか、何を作りますか？投稿者さんは“ウィンナーとごはん”なのだそう。「あーわかる」と思わず唸ってしま