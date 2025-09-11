札幌・南警察署は2025年9月11日、性的姿態等撮影未遂の疑いで、札幌市豊平区の地方公務員の男（30）を逮捕しました。男は11日午前8時半ごろ、地下鉄すすきの駅から中島公園駅間を走行中の地下鉄車両内で、スマートフォンを使って10代女性のスカート内を撮影しようとした疑いが持たれています。警察によりますと、男と女性に面識はなく、当時女性は友人3人と地下鉄に乗っていたということです。被害に気付いた女性と友