◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-中日(11日、神宮球場)ヤクルトのオスナ選手がグランドスラムを放ちました。1点を追いかけるヤクルトは5回、2アウト満塁から4番・村上宗隆選手が押し出しの死球で同点に追いつくと、なおも満塁で打席にはオスナ選手。1ボールからの2球目を捉えるも、惜しくもレフトポールを切れてファウル。その後3ボール1ストライクからの5球目も捉えますが、またもレフトポールを切れてファウルとなり、2ストライク