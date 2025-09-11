屋根がなく、開放感ある景色を楽しめる観光バス「スカイバス」の運行が高岡市で、あすから始まります。きょうは試乗会が行われました。県西部を中心にバス事業を行う加越能バスは、創立75年の記念事業として屋根がない2階建てのスカイバスを運行します。あすからの運行ルートはイオンモール高岡を出発して道の駅雨晴に立ち寄るコースで、きょうの試乗会はその一部を体験しました。 ◆バス内のアナウンス「高