プロ志望届を提出した大師の大竹（資料写真）日本高野連は１１日、大師の本格派右腕、大竹倖太郎＝１７７センチ、６７キロ、右投げ右打ち＝がプロ志望届を提出したと発表した。南河原中出身の大竹は、しなやかな投球フォームから繰り出される伸びのある直球が持ち味。今春の桐光学園戦で１失点完投の大金星を挙げた。今夏の神奈川大会では光陵との３回戦で敗れたものの、六回までのパーフェクトピッチングを含む１４奪三振の