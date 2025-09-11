コラムニストの小林久乃がドラマや映画などで活躍する俳優たちについて考えていく連載企画『バイプレイヤーの泉』。第164回は俳優の比嘉愛未さんについて。以前、他の媒体で「なぜ比嘉愛未さんは不幸な役が続くのだろう」とコラムを書いた。あんなに美しくて聡明なのに、ドラマで見かける役柄はどうも幸せな結末を迎えていない。ところが現在出演中の『放送局占拠』(日本テレビ系)の武蔵裕子役で、少し明るい日差しが見えたのかも