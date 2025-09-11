ローソンは9月9日より、東日本を中心に「特選 豚まん(醤油)」を、西日本中心に「特選 豚まん(塩)」を販売している。ローソン(左)特選 豚まん(醤油)、(右)特撰豚まん(塩)「特選 豚まん(醤油)」は、国産豚を使用し2種の醤油をブレンドした玉ねぎの甘味を生かした豚まん。9月9日より、北海道・東北・関東地域の「ローソン」および「ナチュラルローソン」にて販売されている。一方、「特撰豚まん(塩)」は、独自ブレンドのもちもち