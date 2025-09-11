254人。鹿児島県内でおととし自殺した人の数です。最も多かった2006年の507人の半分に減りましたが、自ら命を絶つ人は後を絶ちません。 9月16日までは自殺予防週間。24時間、年中無休で悩みの相談に応じる「鹿児島いのちの電話」の現場に密着しました。 「鹿児島いのちの電話です」 9月のある夜。鹿児島市内の一室で電話が鳴りました。 （電話を受ける相談員）「こんばんは。私でよかったら」 母親を亡くし、「生きていくのが