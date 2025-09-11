阪神タイガースでプレーし、おととし脳腫瘍で亡くなった横田慎太郎さんの顕彰碑を建てようというプロジェクトが動き始めています。 （2019年引退試合時）「いつもみたいにボールが見えにくくて…自分一人の力じゃないような気がしました」 阪神タイガースの選手だった横田慎太郎さん。病気で視力が落ちる中、引退試合で見せたプレーは「奇跡のバックホーム」と呼ばれました。 鹿児島実業高