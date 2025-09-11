陸上自衛隊とアメリカ海兵隊の共同訓練が、鹿児島を含む全国各地で始まりました。海上自衛隊鹿屋航空基地では日米のオスプレイが飛来し、地元では様々な声が聞かれます。 （記者）「午後4時すぎです。オスプレイ1機が滑走路へ向けて動き出しました」 11日から始まった、陸上自衛隊とアメリカ海兵隊の共同訓練「レゾリュート・ドラゴン」。島しょ防衛を目的に全国各地で行われています。 鹿屋基地は、訓練に参加するオスプ